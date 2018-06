Premier Rutte: Relatie met Amerika hecht ondanks irritaties

Rutte reageerde op vragen van D66-leider Alexander Pechtold, die zich naar eigen zeggen grote zorgen maakt over het gedrag van de Amerikaanse president. ,,Trump is druk bezig met dictators te paaien, terwijl hij met vrienden in het Westen op een onbegrijpelijke manier ruzie maakt. En dat laatste vind ik heel gevaarlijk."



Trump liet enkele uren na het afgelopen van de G7-top tussen de zeven invloedrijkste industrielanden via Twitter weten dat hij toch niet achter de gezamenlijke slotverklaring staat. Volgens hem heeft de Canadese premier Justin Trudeau valse verklaringen afgelegd. Ook de Canadese importheffingen waren reden om de steun in te trekken. De Amerikaanse president vindt dat de heffingen die de VS rekenen een eerlijke reactie zijn op de tarieven die Canada hanteert voor zuivelproducten.



,,Ik ga niet betogen dat de relatie met de VS er een is zonder discussie", aldus Rutte. ,,Ja, er zijn irritaties. Tegelijkertijd is er meer dat ons verbindt. We hebben een hechte band."