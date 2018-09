Premier Rutte: Kinderpardon wordt niet uitgebreid

Opnieuw discussiëren over de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen is dan ook niet nodig, meent Rutte. In het regeerakkoord staat ook dat het kinderpardon niet wordt uitgebreid. ,,Als we draagvlak willen houden voor een strikt en rechtvaardig asielbeleid dan moeten we economische migranten hier niet laten blijven."



,,Het regeerakkoord is duidelijk", zegt ook Alexander Pechtold van D66. ,,We gaan echt kijken hoe die lange procedures die tot dit soort individuele drama's kunnen leiden korter kunnen in de asielprocedure. Ik denk dat dat helderheid geeft."