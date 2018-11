Premier Rutte: Echt geen uitbreiding van kinderpardon

Rutte reageerde onder meer op het burgerinitiatief van presentator Tim Hofman (30), die in korte tijd meer dan 100.000 handtekeningen wist op te halen om het kinderpardon opnieuw op de politieke kaart te zetten.



,,Ik neem de signalen waar, maar we moeten er ook voor zorgen dat Nederland een streng en rechtvaardig asielbeleid heeft. We kunnen niet iedereen opvangen”, aldus de premier, die benadrukt dat opvang alleen voor echte asielzoekers is en niet voor economische migranten. Het draagvlak brokkelt volgens hem af wanneer je die afspraken niet strikt naleeft. ,,Het overgrote deel van Nederland wil graag mensen opvangen die op de vlucht zijn voor vreselijke situaties, maar dan moet dat ook wel zo zijn.’’



Rutte spreekt van een ‘gevoelige kwestie’ wanneer het gaat om kinderen, maar wil niet van de kabinetslijn wijken. ,,Er zitten grenzen aan de afspraken. Ga je te ver, dan geef je valse hoop. Door het kinderpardon niet uit te breiden, voorkomen we dat.”