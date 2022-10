Post tussen Taghi en Mohammed B. preventief stoppen onmogelijk

VVD-leden dumpen Onno Hoes en kiezen outsider Eric Wetzels als partijvoor­zit­ter

Eric Wetzels heeft met grote cijfers Onno Hoes verslagen in de strijd om het voorzitterschap van de VVD. De uitkomst is een tik op de vingers van de partijtop: voor het eerst in de partijgeschiedenis van de liberalen hebben de VVD-leden zich niet achter de kandidaat van het hoofdbestuur geschaard.

7 oktober