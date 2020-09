Positie minister Grapperhaus hangt aan een zijden draadje

De positie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hangt aan een zijden draadje. Publicatie van nieuwe foto’s waarop Grapperhaus zelf de anderhalve meter schendt hebben de coalitiepartijen in verlegenheid gebracht. Vanmiddag moet hij zich verdedigen tegen een verbolgen oppositie in de Tweede Kamer.

Niemand van de regeringspartijen laat zich uit over de situatie. De VVD verwijst naar het debat van vanmiddag. Bij het CDA bevestigt een belangrijke speler dat ‘allemaal niet fraai is’.

De aanvankelijke laconieke verklaring van Grapperhaus vorige week werd in de coalitie te licht bevonden. Volgens bronnen moest er op hem worden ingepraat om een deemoediger houding aan te nemen. Daarop ging Grapperhaus door het stof en betuigde spijt. ,,Het spijt me, juist een minister moet het goede voorbeeld geven.’’

Maar waar hij vorige week nog zei dat het slechts af en toe mis ging en hij benadrukte de hele dag anderen erop gewezen te hebben zich aan de coronaregels te houden, blijkt uit de nieuwe foto’s dat Grapperhaus zélf ook de regels overtrad. Hij omarmt naar verluidt zijn schoonmoeder en lijkt een aanwezige de hand te schudden.

Fout gegaan

Rutte kon vorige week nog verwijzen naar de tweede verklaring van Grapperhaus: ,,Het is fout gegaan en hij heeft spijt betuigd. Maar wat mij betreft staat zijn geloofwaardigheid niet ter discussie, ook omdat hij onder ogen heeft gezien dat iets niet goed is gegaan.’’

Of dat vanmiddag genoeg is, moet blijken. De oppositie slijpt de messen. Ter linkerzijde vindt men steeds meer dat de positie van Grapperhaus ongeloofwaardiger wordt. PvdA-leider Asscher: ,,Het is duidelijk dat er een probleem is met het gezag en de geloofwaardigheid van het kabinet. Boa’s en de politie merken het op straat. In het debat van vanmiddag moet het kabinet duidelijk maken hoe zij denken dit te kunnen herstellen.’’

Veel partijen reageerden vorige week, toen vooral de gasten op de bruiloft het niet altijd even nauw leken te nemen met de regels bij het maken van een bordesfoto, nog terughoudend. Dat is vandaag anders. ,,Een vergissing maken en even te dicht bij een ander staan, kan ons allemaal overkomen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Maar handen schudden dat doe je gewoon niet, zeker niet als minister van Justitie. Het was de eerste afspraak die we in maart met zijn allen maakten.”

Ongeloofwaardiger

Volgens PVV-voorman Geert Wilders wordt Grapperhaus ‘met de minuut ongeloofwaardiger’. ,,Het gaat mij niet eens over de anderhalve meter (want wij waren altijd tegen de anderhalve metersamenleving) of het maken van een fout”, laat hij in een reactie weten. ,,Voor iemand als Grapperhaus die anderen stevig de maat neemt en aso’s noemt en forse boetes uitdeelt aan gewone mensen en bedrijven, is dit een totale afgang.”

Lilian Marijnissen (SP) reageert: ,,Op de foto’s lijkt nóg duidelijker dan we al wisten dat de 1,5 meter niet is nageleefd.‘’ ,,Dat is niet even een moment per ongeluk te dicht bij elkaar zoals de verklaring was. Niet anderen houden zich niet aan de regels. Hij loopt zelf handen te schudden.”

Broekers-Knol

Mocht Grapperhaus vanmiddag de eer aan zichzelf houden, dan komt ook de positie van VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in het geding. Zij was als trouwambtenaar aanwezig op de bruiloft en staat op de zelfde foto's als Grapperhaus. Overigens dient een staatssecretaris staatsrechtelijk gezien altijd tegelijkertijd zijn of haar ontslag aan als de minister opstapt. Daarna worden ze doorgaans weer opnieuw aangesteld.

De affaire rond Grapperhaus is ook de eerste personele crisis die de nieuwe CDA-leider Hugo de Jonge op zijn bordje krijgt. Voor hem zou een vertrek van Grapperhaus extra vervelend zijn, omdat juist Grapperhaus hem de afgelopen tijd door dik en dun steunde in zijn strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA.

Het debat begint vanmiddag om 15.45 uur.