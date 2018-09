Politieke jongeren keren zich tegen afschaffing dividendbelasting

De jongerenorganisaties uiten vooral kritiek op het feit dat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting in geen enkel verkiezingsprogramma stond en dat de kosten, die kunnen oplopen tot 1,9 miljard, beter kunnen worden besteed. ,,De regering beargumenteert dat deze maatregel het vestigingsklimaat aanzienlijk verbetert. Hiervoor kan echter geen enkele vorm van bewijs worden geleverd, en veel economen vinden deze argumentatie zwak”, schrijven de politieke jongerenorganisaties vandaag in een statement. ,,Ook binnen de gelederen van de coalitiepartijen heerst er kritiek op de maatregel. Voor ons als politieke jongerenorganisaties is het dus onbegrijpelijk dat de dividendbelasting wordt afgeschaft.”

Geld weggooien

Volgens voorzitter Dennis van Driel van de Jonge Democraten (D66) noemt afschaffing van de dividendbelasting ‘absurd’. ,,Het is veel beter om hier in Europees verband afspraken over te maken. Zo voorkom je dat Nederlands belastinggeld wordt weggegooid.”



Het statement is ondertekend door de Jonge Democraten (D66), DWARS (GroenLinks), ROOD (SP), Jonge Socialisten (PvdA), PerspectieF (ChristenUnie), Pink! (PvdD) en Oppositie (Denk). De jongerenclubs van de VVD, de JOVD, en het CDA, het CDJA, hebben niet meegetekend.



Ook de SGP-jongeren tekenen niet mee. De SGP steunt doorgaans het kabinetsbeleid. ,,Wij vonden het statement wel erg drammerig opgesteld", stelt voorzitter Willem Pos. ,,We moeten straks het hele Belastingplan-pakket als geheel beoordelen."