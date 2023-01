Politiek zit met Ongehoord Nederland in de maag: ‘Zo kan het niet langer’

NPO legt omroep Ongehoord Nederland tweede financiële sanctie op in een jaar tijd

De raad van bestuur van de NPO heeft omroep Ongehoord Nederland (ON!) een tweede financiële sanctie opgelegd binnen een jaar tijd. Het gaat om een bedrag van ruim 56.000 euro. Volgens de NPO komt ON! de wettelijke verplichting niet na om samen te werken binnen het publieke bestel. De omroep gaat tegen de straf in beroep.

29 december