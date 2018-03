Politiek woest over salarisverhoging topman ING: 'Arrogant en schaamteloos'

In de Tweede Kamer is woedend gereageerd op de salarisverhoging van maar liefst 50 procent voor topman Ralph Hamers van ING. Een meerderheid wil dat de bank zo snel mogelijk tekst en uitleg komt geven in de Kamer. Ook minister Hoekstra (Financiën) is 'not amused'.

Quote Terwijl de topmannen vrolijk doorgraaien moet de gewone man het met een kruimel doen Geert Wilders, PVV Volledig scherm Kamerlid Jan Paternotte van D66 in de Tweede Kamer © ANP Volgens de bank is topman Hamers jaren onderbetaald, in vergelijking tot wat banktopmannen verdienen in het buitenland. De forse verhoging zou daarom gerechtvaardigd zijn. Het overige personeel krijgt ook een loonsverhoging, maar die blijft steken op 1,7 procent.



Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van GroenLinks en D66 voor een hoorzitting waarbij de president-commissaris van ING (en oud-topman van Shell) Jeroen van der Veer het besluit hoogstpersoonlijk komt toelichten. D66-Kamerlid Jan Paternotte spreekt van een 'bizar besluit'.



In wat voor universum leeft de top van ING, vraagt fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks zich af. ,,Dit is wat Hamers drie jaar geleden zei toen hij al 30 procent loonsverhoging kreeg: 'het getuigt van moed'. Wat mij betreft getuigt 't vooral van arrogantie.'' Bovendien lijkt het erop dat bonusregels worden omzeild, zegt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. ,,Arrogant, onwenselijk en maatschappelijk onbeschoft.'' Hij wil een debat met minister Hoekstra. ,,Bankensector mist nog steeds gevoel voor maatschappelijke betamelijkheid", zegt Eppo Bruins (ChristenUnie).



De grootste oppositiepartij PVV noemt het schandelijk. ,,Terwijl de topmannen vrolijk doorgraaien - 50 procent erbij - moet de gewone man het met een kruimel doen'', aldus PVV-leider Geert Wilders.

Ontslagen

SP-leider Lilian Marijnissen wijst erop dat er 2.300 Nederlandse banen bij de bank zijn verdwenen, terwijl er blijkbaar wel geld is voor de loonsverhoging van de topman. ,,En dan 'hopen op begrip'. Ik dacht het niet! Aanpakken.''



,,De financiële sector heeft helemaal niets geleerd'', stelt fractieleider Lodewijk Asscher (PvdA) op Twitter. Hij zet zijn opmerking kracht bij door een foto toe te voegen van Jordan Belfort, de hoofdpersoon uit de bekende Hollywoodfilm The Wolf of Wall Street. Hij noemt de loonsverhoging 'schaamteloos'.



Denk-Kamerlid Farid Azarkan komt met een nieuwe afkorting voor de ING: 'Intens Normoverschrijdend Graaien'.

Uitnodiging

Ook minister Hoekstra is niet te spreken over de loonverhoging, en noemt het 'buitensporig'. Dit helpt niet om het 'broze vertrouwen' in de sector te herstellen, laat hij weten.

Hoekstra benadrukt dat er de afgelopen maanden intensief met banken is gesproken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen in de sector. Hij heeft meteen contact laten opnemen met de bank.