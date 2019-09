Politiek topoverleg over ontstane stikstofcrisis na rapport Remkes

PARTIJ VOOR DE DIEREN Marianne Thieme vertrekt uit Tweede Kamer

10:18 Marianne Thieme vertrekt uit de Tweede Kamer. Dat heeft de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren vanmiddag bekend gemaakt tijdens een partijbijeenkomst in Den Haag. De reden voor haar vertrek is onduidelijk. Thieme (47) zat dertien jaar in het parlement. De nummer twee van de partij, Esther Ouwehand, neemt het roer voorlopig over.