Politiek schippert tussen crisis- en griepstand: ‘We zijn er echt nog niet’

Het Verenigd Koninkrijk doet het, Denemarken durft het, maar Nederland nog niet. Een leven mét corona -en zonder restricties- is hier nog een brug te ver, vinden kabinet en het Outbreak Management Team. Dus het blijft bij de heropening tot 22.00 uur, zei premier Mark Rutte gisteren in het coronadebat. ,,Het luistert nauw. Het is op dit moment onmogelijk om verder te gaan dan dit. Natuurlijk laten we maatregelen niet langer in stand dan noodzakelijk.”