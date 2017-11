Politiek moet lessen trekken uit chaos bij Nationale Politie

Het is doorgaans te makkelijk om te zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Dat geldt ook voor de Nationale Politie. De samenvoeging van 26 korpsen tot één organisatie heeft niet gebracht wat het had moeten brengen. Maar voor de reorganisatie ging ook het nodige mis doordat korpsen soms te veel als individuele eilandjes opereerden.



Neemt niet weg dat het rapport van de commissie-Kuijken over de vorming van de Nationale Politie serieus moet worden genomen. De reorganisatie heeft Nederland niet aantoonbaar veiliger gemaakt. Dat terwijl dat toch wel de bedoeling was van de hele operatie. De hele operatie pakte duurder uit dan verwacht en de computersystemen zijn een bende. Het duurt nog jaren voordat de ICT op orde is. De tienduizenden agenten die elke dag weer de straat op gaan om onze veiligheid te waarborgen, verdienen een beter geoliede organisatie waarbinnen ze moeten werken.



Hopelijk leert de politiek iets van dit rapport. Want politieke partijen kunnen klagen dat het beter moet, maar de commissie-Kuijken wijst ook op de ‘opmerkelijk’ snelle manier waarop deze reorganisatie er door de politiek doorheen is gejast. Nadat het plan in 2010 in het regeerakkoord stond, werd er acht maanden later al een wetsvoorstel gelanceerd dat snel daarna door een unanieme Tweede Kamer werd gesteund. Maar de Kamer had wel iets kritischer mogen zijn. Kamerleden hadden de minister kunnen dwingen meer tijd te nemen om de reorganisatie voor te bereiden. Om hem langer te laten nadenken over de bedachte gezagsstructuren. Of welke problemen er zouden kunnen ontstaan bij het centraliseren van 26 kleinere organisaties. Dan was de Nationale Politie weliswaar later ontstaan, maar hadden veel problemen voorkomen kunnen worden. Dat was geen garantie geweest voor een veiliger Nederland. Maar dan hadden agenten wel beter hun werk kunnen doen.