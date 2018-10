‘Politiek heeft geen zicht op mensen die in problemen komen door klimaatplannen’

Die waarschuwing heeft Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het belangrijkste adviesorgaan voor energie, vandaag in de Tweede Kamer afgegeven. ,,Het aantal burgers dat moeite heeft de energierekening te betalen of groepen burgers die daar in de toekomst problemen mee kunnen krijgen: we weten het op dit moment niet”, zegt onderzoeker Koen Straver van ECN. In een gesprek met Kamerleden adviseert Straver de overheid om snel uit te zoeken op welke manier Nederlanders in de knel kunnen komen door de klimaatplannen van dit kabinet. ,,De ruimtelijke inpassing, mobiliteit, aardgasvrije wijken, werkgelegenheid en het invoeren van flexibele energietarieven zouden een probleem kunnen worden”, zegt Straver. Hij waarschuwde eerder al dat zonder ingrijpen ‘echte pechvogels’ te maken kunnen krijgen met een opeenstapeling van problemen: ze kunnen hun baan verliezen, uitkijken op ongewenste windmolens, steeds hogere energierekeningen krijgen en in onverkoopbare huizen wonen. ,,Dit wordt nu niet gemonitord, waardoor beleidsmakers mogelijke nadelige neveneffecten van de energietransitie over het hoofd zien”, zegt Straver.

CO2-uitstoot

Het kabinet wil dat de schadelijke CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent vermindert ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit zelfs 95 procent lager zijn, zo leggen zeven politieke partijen vast in een klimaatwet. De kosten van de operatie bedragen 3 tot 4 miljard euro in 2030, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving.



Grote vraag is wie die klimaatrekening op zijn bordje krijgt. ,,Een gemiddeld gezin geeft op dit moment 35.000 euro uit aan energie, in vijftien jaar tijd”, zegt Marjan Minnesma van de Stichting Urgenda. ,,Voor dat bedrag kunnen wij een huis energieneutraal maken. Bijvoorbeeld door een warmtepomp te gebruiken voor je leefruimtes en een infraroodpaneel voor boven. Maar het is wel belang dat iedereen zo’n bedrag in één keer kan financieren.’’



Niet iedere Nederlander kan 35.000 euro ophoesten, erkent Minnesma. In de onderhandelingen over het Klimaatakkoord – die nog aan de gang zijn – wordt ook gesproken over gebouwgebonden financiering. Bij dat type financiering gaat een lening bij een verhuizing automatisch over naar de nieuwe eigenaar, waardoor een eigenaar niet persoonlijk in het rood kan komen te staan.



Of die gebouwgebonden financiering er echt gaat komen, is nog maar de vraag. Het kabinet heeft aangegeven dat de lening niet fiscaal aftrekbaar kan worden gemaakt. Daardoor is het voor banken en burgers een stuk onaantrekkelijker om zo’n lening aan te gaan.