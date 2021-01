Politiek Dichtbij: Ploumen nieuwe lijsttrekker PvdA en het kabinet is demissionair

OMT-ADVIES Heropening scholen op losse schroeven, effect avondklok is bekend: ‘We hebben een extra zet nodig’

16 januari Het ziet er slecht uit voor de basisscholen. Voor heropening eind januari lijkt het te vroeg nu het aantal infecties hoog blijft en er onzekerheid is over de Britse variant. Extra maatregelen als een avondklok of reisbeperking zijn inmiddels doorgerekend en volgens sommige OMT’ers hard nodig. ,,We hebben echt een extra zet nodig.”