Politiebond wil SP-Kamerlid Nine Kooiman als secretaris

Als het aan politiebond NPB ligt, wordt het in maart opgestapte SP-Kamerlid Nine Kooiman de nieuwe bondssecretaris. ,,Een uitmuntende kandidaat”, meent voorzitter Jan Struijs. In mei heeft de bondsraad het laatste woord.

Nine Kooiman was voor de SP woordvoerder op het gebied van politie, justitie, brandweer en ambulance. Na bijna acht jaar in de Tweede Kamer kondigde ze vorige maand haar vertrek aan. Het hectische werk in de Kamer viel moeilijk te combineren met het moederschap, verklaarde ze.

Het hoofdbestuur van Nederlands grootste politiebond koos na een selectieprocedure unaniem voor Kooiman. Het oud-Kamerlid werd dinsdagochtend gepresenteerd aan vertegenwoordigers van NPB-leden in de bondsraad. Op een congres in mei zullen zij definitief bepalen of Kooiman de opvolger wordt van Saskia Dorrestein, die de afgelopen zeven jaar bondssecretaris was.

Politieke ervaring

,,Nine heeft als woordvoerder Justitie en hulpdiensten bewezen inhoudelijk goed thuis te zijn op ons werkgebied”, aldus bondsvoorzitter Jan Struijs, ,,Daarnaast brengt ze een hoop politieke ervaring mee.”