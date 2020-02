Politie stelt onderzoek in naar strafbaarheid ‘Marokkanentweet’ en coalitie wil excuses

De Landelijke Eenheid van de politie laat weten dat er onderzocht wordt of er sprake is van strafbare feiten en of er mogelijkheid is om aangifte te doen tegen de politicus. Over de inhoud van het onderzoek kan de politie nog niets zeggen. ,,Experts kijken naar alle juridische aspecten van het voorval, en dan beslissen we of er reden is om aangifte te doen’’, aldus politiewoordvoerder Ed Kraszewski.