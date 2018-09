Politie krijgt er 8 procent bij, acties van de baan

Afgelopen nacht en vanochtend was plotseling sprake van een doorbraak in de onderhandelingen, die juist vastgelopen leken te zijn. Volgens de ACP heeft de dreiging van de grootste stakingsactie in de politiegeschiedenis de doorslag gegeven.



Van de Kamp meldde vanmorgen al dat een akkoord over de politie-cao in zicht was, maar nog hing op twee punten. Die gingen over het mogelijk eerder uittreden van oudere collega's en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing. Die pijnpunten zijn nu weggenomen.



Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en korpschef Erik Akerboom zijn tevreden. ,,Het is een evenwichtig pakket geworden. De afgelopen maanden heb ik op verschillende momenten uitgebreid gesproken met actievoerende agenten. Ik heb groot respect voor hun passie en betrokkenheid, zowel bij hun vak, hun collega's als de organisatie. Hun kritische geluiden heb ik mij aangetrokken en met dit resultaat willen de korpschef en ik aan deze terechte punten tegemoetkomen'', aldus de minister.



Akerboom vindt ook dat er een goed resultaat ligt. ,,Goed voor de politiecollega's, omdat zij worden beloond voor hun inzet de afgelopen jaren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over capaciteit en inzetbaarheid, loopbaanpaden na de initiële politieopleiding, duurzame inzetbaarheid en voorzieningen voor oudere collega's. Het akkoord helpt ons als politie om in te spelen op snelle technologische en maatschappelijke veranderingen.''