Politie houdt minister Grapperhaus staande

De actie vindt plaats in het kader van de perikelen rond de nieuwe politie-cao. Dinsdag hebben de gezamenlijke bonden een loonbod van 7 procent van Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom verworpen. De nieuwe cao moet voor 65.000 politiemensen gaan gelden. De afgelopen tijd lagen de onderhandelingen stil en voerden agenten actie, onder meer door geen bekeuringen uit te schrijven.

Met de actie van woensdag willen de bonden de minister in gesprek brengen met agenten, zowel tijdens de 'verkeerscontrole' als in het trainingscentrum. ,,Dat gesprek gaat om veel meer dan alleen het huidige loonbod", aldus ACP-voorman Koenen. ,,Het gaat ook over de problemen bij de Nationale Politie, zoals capaciteitstekorten."



Eerder deze week liet politiebond NPB al weten dat politiemensen niet zullen rusten 'voordat bij de minister is doorgedrongen hoe nijpend hun situatie is'. Grapperhaus laat weten begrip te hebben voor de zorgen van de politie. ,,Daarom is het goed om weer aan tafel te komen, want daar kun je afspraken maken'', aldus de bewindsman. Hij voegde daar wel aan toe dat er wat hem betreft een goed bod ligt. ,,We wachten nog op een formele reactie van bonden.''