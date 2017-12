'Politicus Rutte mag mee in de zak'

Linkse partijen willen 1,4 miljard extra voor onderwijs

17:51 De drie linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen in totaal 1,4 miljard extra investeren in onderwijs. Om dat mogelijk te maken, willen ze een streep zetten door het afschaffen van de dividendbelasting. Dat levert precies hetzelfde bedrag op.