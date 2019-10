Pokeraars, beurshandelaren, ict’ers: politieke suikerooms geven royaal

Beroepspokeraar Martijn Gerrits kan het missen. De tienduizend euro die hij vorig jaar overmaakte aan Forum voor Democratie is een peulenschil voor de professionele kaartspeler. Normaal is zo’n bedrag goed voor een handvol fiches die hij op toernooien door zijn vingers laat gaan.

Gerrits is één van de tientallen particuliere Nederlanders die –al dan niet vanuit hun woonadres in het buitenland- politieke partijen financieren. Naast een slok subsidie is het partijen namelijk toegestaan om zulke giften te ontvangen. Alle bedragen hoger dan 4500 euro die gedoneerd worden, worden openbaar gemaakt. Zo ook deze week weer via het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dat levert altijd een kleurrijk pallet aan suikerooms op. Zo kreeg de VVD een aardigheidje van 15.000 euro van Ernst en Richard Nijkerk. De broers zijn volgens zakenblad Quote goed voor een slordige 155 miljoen euro sinds ze hun bedrijf in ict-dienstverlening Vosko verkochten. Het geld werd overgemaakt vanuit Singapore, waar Richard woont, en Wassenaar waar Ernst zijn huis heeft staan.

Suikeroom

D66 heeft in beurshandelaar Rob Defares een fijne suikeroom: hij stelde vorig jaar 25.000 euro ter beschikking. Een schijntje voor de oprichter van handelshuis IMC, die goed zou zijn voor een vermogen van meer dan een miljard. Helemaal vreemd is de investering in D66 niet: Defares toonde zich met de oprichting van weekendscholen al maatschappelijke betrokken.

Een heel ander type gift kreeg GroenLinks: dat ontving 166.000 euro uit de erfenis van de vorig jaar overleden psychotherapeut Joop Valstar uit Amsterdam. Overigens krijgt de partij een veelvoud binnen van eigen politici. Die dragen –net als bij de SP- een deel van hun salaris weer af aan de eigen partij. Bij GroenLinks telt dat op tot een miljoen euro, bij de SP zelfs tot 4 miljoen.

Volledig scherm Theo Hiddema van Forum voor Democratie (FvD) doneert namens zijn advocatenfirma ook flink aan de partij. © ANP Bij Forum van Democratie gebeurde iets soortgelijks: ‘Advocatenkantoor Hiddema’ stond ook 15.000 euro ter beschikking. Overigens net als de Nederlandse software-ondernemer Nick Galea die op Cyprus woont.

Niet alle partijen krijgen overigens geld uit het vermogende deel van de achterban. ChristenUnie had ‘geen enkele donateur’ te melden die meer dan 4500 euro overmaakte. Overigens moet het belang van donaties niet overschat worden: de inkomsten uit subsidies bedragen een veelvoud. Ook kunnen partijen via stichtingen geld binnenharken, de donateurs daarvan blijven buiten beeld.

Verdwenen

Sommige geldschieters zijn overigens verdwenen uit de overzichten. Zo doneerde Han Batenburg eerder royaal aan de Partij voor de Dieren met zo’n 50.000 euro, maar ontbreekt ze nu op de balans. De natuurliefhebster, nazaat van een rijke familie, hield wellicht de hand op de knip.