Podcast: Massahysterie bij Viruswaarheid, een onbetrouwbare overheid en de arrogantie van Hoekstra

video Ploumen: Verhoging minimum­loon is breekpunt voor PvdA en ‘nog geen gelopen race’

15 februari Voor de PvdA is een flink hoger minimumloon een breekpunt aan de formatietafel. ,,Het is nog geen gelopen race”, zei lijsttrekker Lilianne Ploumen vanmiddag in de eerste aflevering van de verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite.