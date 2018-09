Plots zet Rutte de geldkraan voor ons open

Toveren

Het regeerakkoord van Rutte III kreeg als titel ' vertrouwen in de toekomst ' mee, maar er had evengoed 'lekker geld uitgeven met zijn allen' boven kunnen staan. Het contrast met het vorige kabinet is groot: dat wist met fikse bezuinigingen en belastingverhogingen een tekort van ruim 25 miljard euro om te toveren in een overschot van 9 miljard. De nieuwe regeringsploeg zet de sluizen open. Tot en met 2021 gaan de uitgaven met 14,5 miljard euro netto omhoog. ,,Het is een weloverwogen beslissing van het kabinet om na de voorbije zuinige jaren te investeren", schreef CDA-minister van Financiën Wopke Hoekstra kort na zijn aantreden in zijn startnota. Het nieuwe kabinet steekt miljarden in onder meer verpleeghuizen en de krijgsmacht en trakteert burgers daarbovenop nog eens op lastenverlichting. Tegelijkertijd rekent Hoekstra komend jaar op een overschot van maar liefst 1 procent, een slordige acht miljard euro.

Paradijs

Het paradijs bestaat en het ligt aan de Noordzee. Het werpt de logische vraag op waar al dat geld opeens vandaan komt. Het antwoord is heel eenvoudig: het gaat domweg heel erg goed in Nederland. Door de forse economische groei, volgend jaar wordt de totale koek weer 2,6 procent groter, stroomt bij de Belastingdienst momenteel het geld in grote sloten binnen. In 2019 bedragen de inkomsten 305 miljard euro. Uitgaven aan uitkeringen en rente zijn juist lager. Op de lastenverlichting die het kabinet in petto heeft valt overigens het nodige af te dingen. Die was voor het overgrote deel al ingepland door het vorige kabinet ter compensatie van de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Rutte III haalt die miljarden slechts naar voren in de tijd - en versnelt tegelijkertijd de aftrekbeperking. Ofwel: er wordt geld uitgedeeld dat al uitgedeeld zou gaan worden, een sigaar uit andermans doos. De doorsnee Nederlander gaat er komend jaar 1,5 procent op vooruit. En ja, daar is de stijging van de zorgpremie en het lage btw-tarief al in verrekend. Maar nee, dat betekent niet dat iedereen mag rekenen op 1,5 procent erbij. Het Centraal Planbureau gaat bovendien uit van een statische 'koopkrachtontwikkeling', ofwel de verandering in de portemonnee in de veronderstelling dat de privésituatie niet verandert.

Promotie

Maar dat is natuurlijk bijna nooit het geval. Mensen maken promotie, krijgen kinderen, gaan verhuizen, vinden een baan of worden juist ontslagen, noem maar op. Al die veranderingen hebben een veel groter effect op de ontwikkeling van de koopkracht dan een stel Haagse beleidswijzigingen van een procentje meer of minder.



Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt achteraf in kaart wat de werkelijke koopkrachtontwikkeling is geweest en neemt daarbij veranderingen in de privésfeer wél mee. Dit wordt de dynamische koopkrachtontwikkeling genoemd. En dan blijken de verschillen tussen groepen mensen veel groter: in 2017 zag een vijfde van de bevolking de koopkracht met 7 procent of zelfs meer dalen. Een even grote groep hield juist 10,9 procent of meer in de portemonnee over. Beide getallen wijken flink af van de door het kabinet beloofde doorsnee koopkrachtverbetering van 1 procent voor dat jaar.



Bijzonder is dat het gedraai met belastingtarieven en heffingskortingen gewone Nederlanders koud laat: ruim driekwart gelooft gewoonweg niet dat zij komend jaar meer overhouden, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Slechts 17 procent is optimistisch.