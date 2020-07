Piloten KLM willen onder eis loonoffer uit, maar Hoekstra geeft geen sjoege

Het was de meest in het oog springende voorwaarde die het kabinet in juni verbond aan het 3,4 miljard euro kostende noodpakket voor KLM: om het hoofd boven water te houden en in de toekomst concurrerend te blijven moet KLM 15 procent snijden in de kosten. Onderdeel van deze bezuiniging is een ‘substantiële bijdrage’ van het personeel, waarbij de ‘sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’, schreef minister Wopke Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.