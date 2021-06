Pieter Omtzigt stapt ‘met pijn in hart’ uit CDA, wil terugkeren als onafhankelijk Kamerlid

CDA geschrokkenPieter Omtzigt zegt zijn partijlidmaatschap van het CDA op. Aanleiding daarvoor is het naar buiten komen van een interne notitie, waarin hij fel uithaalt naar de partij. Omtzigt wil wel in de Kamer blijven, als onafhankelijk Kamerlid.

De notitie leidde tot grote onrust binnen het CDA. ,,Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren”, schrijft hij in een verklaring. ,,Dat is jammer, maar wel overduidelijk. Daarom heb ik zojuist met pijn in mijn hart partijvoorzitter Marnix van Rij laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg.”

Partijleider Wopke Hoekstra reageert ‘teleurgesteld en geschrokken’ op het nieuws. ,,We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren, maar hadden op een andere uitkomst gehoopt. Wij hadden gehoopt samen met Pieter hier verder aan te bouwen, om Nederland mooier en beter te maken. Het doet ons als partij veel pijn dat het op deze manier tot een einde moet komen.”

Omtzigt schrijft niet te weten hoe het stuk is uitgelekt. Hij vindt dat de notitie intern had moeten blijven, ‘om juist daar een inhoudelijke discussie te kunnen voeren en noodzakelijke vragen te stellen‘.

Breuk dreigde

CDA-bronnen stelden gisteren al dat een breuk dreigde. ,,We kijken naar een ongeluk waarvan we nog niet weten hoe het afloopt, maar de schade is nu al groot’’, zegt een prominente Haagse CDA’er. ,,Het is heel lastig om hier nog uit te komen als je in één club zit’’, zegt ook een provinciaal bestuurder.

Al maanden sluimerde er een heftige tweedeling tussen de partijtop en Omtzigt, die dik 340.000 stemmen kreeg. Omtzigt stond deels voor een andere koers, was ontevreden met de afwikkeling van de Toeslagenkwestie en voelde zich gepasseerd en miskend door de partijtop.

De partijtop zal met argusogen kijken naar kritische afdelingen die eerder Omtzigt nog expliciet steunden. Hoewel het Kamerlid nog niet over zijn politieke toekomst zegt na te denken, is het een horrorscenario voor het CDA als diverse afdelingen zich zouden aansluiten bij Omtzigt.

Onveilig

In het donderdag verschenen document tekende Omtzigt op hoe hij zich soms onveilig voelt binnen het CDA en hoe hij werd gepasseerd voor het lijsttrekkerschap toen Hugo de Jonge deze rol neerlegde.

Het document was eigenlijk bedoeld voor een commissie onder leiding van Liesbeth Spies, die onderzoek doet naar de mislukte verkiezingscampagne van de christendemocraten. Aan het document waren interne berichten toegevoegd waarin Omtzigt door partijgenoten werd uitgescholden.

Het memo van Omtzigt las als een politieke oorlogsverklaring aan de partijtop en zette ook kwaad bloed bij CDA-prominenten. Spraken zij eerder nog liefkozend over ‘onze Pieter’; na de uitgelekte aanklacht klonken gisteren opvallend afstandelijker teksten bij CDA-bewindslieden.

Hoe deze breuk uitpakt voor het CDA is nog onbekend, diverse afdelingen zitten meer op zijn lijn.

Overspannen

Omtzigt zit al een paar maanden overspannen thuis. ,,Het herstel vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte”, zei het populaire en veelbesproken Kamerlid eerder. Het lukt Omtzigt niet de rust te nemen die hij nodig heeft. Dat komt mede door verhitte Kamerdebatten over de kabinetsformatie die ‘net iets te veel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland’, verklaarde hij. Ook speculaties over zijn politieke toekomst in de media ‘gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust’.

Het ging de afgelopen maanden veel over Omtzigt, nadat was uitgelekt dat al snel na de verkiezingen tijdens verkennende formatiegesprekken een ‘functie elders’ voor hem ter tafel kwam. Omtzigt beet zich de afgelopen jaren vast in de toeslagenaffaire en spaarde het inmiddels demissionaire kabinet allerminst. Het leverde hem veel voorkeursstemmen op, maar in coalitiekringen maakte hij er weinig vrienden mee.

Op 25 mei maakte Omtzigt bekend dat hij zich de komende 16 weken laat vervangen. Die termijn eindigt op 15 september, precies een week voor Prinsjesdag (21 september).

Hoe nu verder met formatie?

Rutte ging er gisteren van uit dat de formatie niet moeilijker zal worden door de notitie van Omtzigt. Hij wilde vrijdag verder geen commentaar geven op de kwestie, behalve dat het zonder CDA het moeilijk wordt een meerderheidskabinet te vormen. D66-leider Sigrid Kaag wilde er ook geen uitspraken over doen.

Eerder op de dag zei CDA-leider Wopke Hoekstra ook al niet te verwachten dat de formatie door de memo van Omtzigt lastiger wordt. De vraag is nu hoe de partijleiders daar nu, met het vertrek van Omtzigt, daar naar kijken. ,,We bedanken Pieter voor zijn jarenlange tomeloze inzet als volksvertegenwoordiger namens het CDA. Wij wensen Pieter een spoedig herstel. En wensen hem en zijn familie het allerbeste en hopen dat hij de rust kan krijgen die hij nodig heeft”, aldus het CDA in een verklaring.

Lokale CDA-afdelingen reageren geschokt op gelekte memo Omtzigt Vier lokale CDA-afdelingen reageerden geschokt op het gelekte memo van Omtzigt. Dat partijgenoten Omtzigt in appjes onder meer zouden hebben uitgemaakt voor “teringhond” en “psychopaat” leidt tot veel onbegrip. CDA-afdelingen Landgraaf, Beuningen, Dantumadiel en Zwartewaterland spreken tegen het ANP hun steun uit voor het kritische Kamerlid. Voorzitter Albert van der Ploeg van CDA Dantumadiel zegt te schrikken van het taalgebruik dat partijgenoten zouden hebben gebruikt. ,,We zinken dieper dan ik dacht.” Stijn Kropman, fractievoorzitter van het CDA in Landgraaf, vindt dat de partij hard moet optreden tegen de uitspraken richting Omtzigt. ,,Dat hij met deze respectloze bewoordingen wordt afgeserveerd, vind ik getuigen van een verwerpelijke machtscultuur binnen het CDA.” Volgens fractievoorzitter Fons Mentink uit het Gelderse Beuningen moet er een cultuurverandering plaatsvinden. ,,Uit het memo krijg ik de indruk dat er dingen onder tafel worden geschoven. Het moet opener.” Collega Margreet Bosma uit het Overijsselse Zwartewaterland vindt dat de landelijke CDA-top “zorgvuldig” met de “onthutsende” inhoud van het memo moet omgaan. ,,We moeten benadrukken dat we elkaar niet behandelen zoals in de appjes naar voren komt. Ik herken me hier als CDA’er totaal niet in.” De vier CDA-afdelingen stuurden in april samen met zeker vijftien andere lokale afdelingen en de jongerenorganisatie CDJA een “brandbrief” aan de Tweede Kamerfractie. In de brief spraken zij hun steun uit voor Omtzigt en schreven ze dat het CDA met het Kamerlid “goud in handen” heeft. Andere afdelingen die de brief ondertekenden zoals Arnhem, Brunssum, Voerendaal, Soest, Eijsden-Margraten, Voorst en Heerlen waren vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. De CDA-afdelingen Maastricht en Valkenburg wilden niet inhoudelijk reageren op het memo.

