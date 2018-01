Pia Dijkstra moet in senaat knokken voor haar donorwet

In de Eerste Kamer zijn de verschillen ook klein. ,,Dus ben ik al gebeld door meerdere senatoren of wij ook in de Eerste Kamer gaan instemmen met de donorwet", zegt 50Plus-leider Henk Krol. ,,Ik weet het gewoon nog niet." De senaatsfractie van de seniorenpartij twijfelt hevig. En niet alleen die. Initiatiefnemer Dijkstra geeft toe dat het 'hartstikke spannend' wordt. ,,Ik ga ook nog met senatoren praten vooraf."



In de Tweede Kamer stemden al één PvdA'er en zeven VVD'ers anders dan de rest van hun fractie, maar de optelsom in de Eerste Kamer is nog een stuk lastiger. Daar geven senatoren van VVD, CDA en PvdA nu al aan dat in hun fractie 'een rijkdom aan meningen' heerst, zoals PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth het formuleert.



,,Er wordt bij ons over deze kwestie verschillend over gedacht én gestemd", bevestigt ook CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman. Zijn collega's in de Tweede Kamer stemden nog allemaal tegen. ,,Hoe de exacte stemverhouding uitpakt, zal ook afhangen van wat er in de zaal gebeurt." Het is vaak emotie die dan een grote rol speelt," vertelt VVD-senator Frank de Grave, die eveneens aangeeft dat er 'meerdere stromingen' binnen zijn fractie zijn. Uiteindelijk beslist iedereen pas op de ochtend van 6 februari, wanneer er écht gestemd moet worden over de wet.