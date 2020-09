Pia Dijkstra (D66) vertrekt als Kamerlid

Programma D66: eigen risico zorg vervangen door bijdrage voor ziekenhuis­be­han­de­ling

20 september D66 wil het eigen risico in de zorg van 385 euro afschaffen. In plaats daarvan gaan mensen voor een behandeling in het ziekenhuis een eigen bijdrage van 100 euro betalen, met een maximum van 400 euro. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij, dat vanmiddag werd gepresenteerd in de Rotterdamse Schiecentrale.