Pfizer levert 40 miljoen coronavaccins aan arme landen, tegen kostprijs

Pfizer-topman Albert Bourla beloofde vanavond op een persconferentie van wereldgezondheidsorganisatie WHO dat zijn bedrijf de doses, goed voor de vaccinatie van 20 miljoen mensen, tegen kostprijs zal leveren. Eerder deze week uitte WHO-directeur Tedros Ghebreyesus kritiek op de vaccinontwikkelaars, omdat ze er volgens hem op uit waren om winst te maken tijdens de pandemie, en vooral vaccins verkochten aan rijke landen.

De 40 miljoen doses zijn overigens maar een kleine druppel op een gloeiende plaat. Covax wil dit jaar 2 miljard coronavaccins leveren aan armere landen, die zelf vaak geen budget hebben om genoeg vaccins te kopen. Eerder zegden de farmaceuten AstraZeneca en Johnson&Johnson hun medewerking aan het programma al toe.

AstraZeneca: 150 miljoen

Van het vaccin van AstraZeneca, dat in de EU en dus ook Nederland nog niet is goedgekeurd, zullen waarschijnlijk dit kwartaal al bijna 150 miljoen doses beschikbaar komen. Dat gebeurt op basis van noodgebruik, toegestaan door de WHO, die daarover in februari een beslissing zal nemen.

,,De snelle en eerlijke verspreiding is niet alleen een morele verplichting, maar het is ook een noodzaak als het gaat om de volksgezondheid en economie”, zei WHO-baas Ghebreyesus. ,,De overeenkomst met Pfizer helpt COVAX om levens te redden, gezondheidssystemen te stabiliseren en de wereldwijde economie te herstellen.”

Verenigde Staten

Ghebreyesus had ook een bijzonder woordje in petto voor de Verenigde Staten, dat deze week na de beëdiging van Joe Biden als president bekend maakte de WHO trouw te blijven. De WHO-directeur bedankt vice-president Kamala Harris, met wie hij al kort na de inauguratie al sprak en ‘my brother’ Anthony Fauci, de belangrijkste gezondheidsadviseur van de Amerikaanse regering.

Bidens voorganger Donald Trump wilde vorig jaar juist afscheid nemen van de wereldgezondheidsorganisatie, die in zijn ogen niet transparant was en aan de leiband van China liep. De VS is van oudsher een belangrijke donateur van de WHO.