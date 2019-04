Pete Hoekstra: Ik heb nu eenmaal heel veel oranje in mijn kast

In de congreszaal in Gouda zitten de jongeren van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) kaarsrecht op hun stoelen als Pete Hoekstra ontspannen binnenwandelt. De Amerikaanse ambassadeur is deze zaterdag te gast op hun voorjaarscongres. Hij begint handen te schudden bij de eerste rij en werkt daarna - één voor één - alle rijen af. Als een opa die bij een familiereünie al zijn kleinkinderen begroet.



Later zegt hij dat hij dat gewend is van zijn tijd als volksvertegenwoordiger in de Verenigde Staten, en dat het een bewuste strategie is. ,,Zo maak je meteen verbinding.‘’



Hoekstra werkt aan zijn likeability. En dat was ook wel nodig. Toen eind 2017 bekend werd dat Hoekstra door president Donald Trump was aangewezen als ambassadeur in Nederland, doken beelden op uit 2015, waarin Hoekstra beweerde dat in Nederland politici in de hens werden gezet en dat er no-gozones waren. Tegenover de NOS-correspondent die Hoekstra met zijn uitspraken confronteerde, deed hij ze af als 'fake news'. De verbijstering was compleet toen hij vervolgens ontkende het woord nepnieuws te hebben gebruikt.