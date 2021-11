Personeel klaagt over slechte jeugdzorg en hoge werkdruk: ‘Veel administratieve rompslomp’

Dat blijkt uit een vragenlijst die de SP heeft uitgezet onder personeel in de jeugdzorg. De reacties die daar op binnenkwamen, zijn vooral negatief. Zo noemt ongeveer driekwart van de respondenten de kwaliteit van de jeugdzorg onvoldoende en klaagt zes op de tien over te hoge werkdruk. Een op de tien zegt te willen stoppen met het werk.

Anorexia

Hoewel het onderzoek niet representatief is, zeggen de uitkomsten wel iets over de huidige problemen in de jeugdzorg, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de problemen. ,,Neem de zorg voor meisjes met anorexia. Er zijn maar een paar instellingen die die hulp verlenen, maar zij moeten met alle gemeenten in Nederland contracten afsluiten. En elke gemeente stelt eigen voorwaarden aan de hulp, dat leidt tot veel administratieve rompslomp.’’