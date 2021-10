Peiling: Kiezer niet blij met ‘nieuwe’ regeringscombinatie

De geplande doorstart van de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie roept geen enthousiaste reacties op. In de jongste opiniepeiling van Peil.nl is niet meer dan 29 procent positief over een nieuw kabinet met deze vier partijen.

In de peiling heeft de coalitie geen meerderheid meer. De vier zouden op 65 zetels komen als er nu verkiezingen zouden zijn, een gezamenlijk verlies van dertien zetels. Vooral CDA en D66 krijgen in de peiling flinke klappen ten opzichte van de verkiezingen in maart. Volgens Peil.nl zou het CDA tien zetels verliezen en D66 zeven.

VVD en ChristenUnie winnen een paar zetels. De kiezers van VVD, CDA en ChristenUnie zijn in meerderheid positief over de doorstart. Bij D66 is slechts 35 procent van het electoraat te spreken over het voornemen van de partij om weer in zee te gaan met de twee christelijke partijen en de liberalen.

In de peiling is Pieter Omtzigt niet meegenomen omdat onduidelijk is of hij met een nieuwe partij aan nieuwe verkiezingen deel zou nemen. Als hij dat wel zou doen dan kan hij rekenen op 25 zetels.