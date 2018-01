Pechtold zou uitstel Lelystad Airport toejuichen

Helft negatief over premier Rutte in gas­win­ning­dos­sier

21 januari Iets meer dan de helft (52 procent) van de Nederlanders is negatief over het optreden van premier Mark Rutte in het dossier over de gaswinning en aardbevingen in Groningen. Slechts 11 procent is positief, blijkt uit de wekelijkse politieke peiling van Maurice de Hond.