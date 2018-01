Pechtold: Wilders is te laf om in Amsterdam mee te doen

D66-leider Alexander Pechtold heeft hard uitgehaald naar Geert Wilders. ,,Wilders, je bent te laf om in Amsterdam mee te doen," beet Pechtold de PVV-leider toe tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Amsterdam, vanavond in De Rode Hoed.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de stad doen met partijen als Denk, Forum voor Democratie en Bij1 veel debutanten mee. De PVV, de tweede partij van Nederland, ontbreekt.

Pechtold richtte zich direct tot zijn politieke tegenpool Wilders: ,,Want je weet dondersgoed: Amsterdam is te nuchter, te trots en te divers om voor jou te zwichten."

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie, richt zijn pijlen wél op de hoofdstad. ,,Wat Baudet en Wilders vooral gemeen hebben is een oneindige voorraad zondebokken", stelde Pechtold. ,,Voor elk probleem is er wel een schuldige. Al is het vaak iemand met een migratieachtergrond of een D66'er. Maar constructieve oplossingen hebben ze niet. De kiezers worden door Wilders en Baudet voor de gek gehouden."

Lokale aangelegenheid

Pechtold zei 'werkelijk niet te snappen' dat Sybrand Buma, als partijleider van het CDA - regeringspartner van D66 - lokale samenwerking met de PVV niet uitsluit. Buma, die landelijke samenwerking met de PVV sinds Rutte I wél blokkeert, zei gisteravond bij Jinek dat het 'een lokale aangelegenheid is'.

,,Hebben ze bij het CDA dan niks geleerd van 2010?," vroeg Pechtold zich hardop af. ,,Solliciteren ze bij het CDA nou werkelijk weer naar een tweede politieke doodervaring?," verwees de D66-leider naar de electorale afstraffing van de christendemocraten in 2012, na de val van het door de PVV gedoogde kabinet van VVD en CDA.

Grootste partij

In Amsterdam werd D66 in 2014 de grootste partij. Uit de peilingen voor de verkiezingen van 21 maart lijkt D66 goede kaarten te hebben voor een herhaling van dat resultaat, al zit GroenLinks de partij op de hielen.

,,D66 staat er hier goed voor, de grootste in de peilingen. Nu doorpakken." Pechtold zei te hopen dat Amsterdam 'een baken van tolerantie en vrijheid blijft'. Hij noemde zijn partij 'het tegengif' voor de 'vergiftiging van het politieke en sociale klimaat'.

Beste ambassadeurs

Gezichtsbepalende Amsterdamse D66'ers verruilden het afgelopen jaar de hoofdstad voor Den Haag. Fractieleider Jan Paternotte werd Kamerlid, wethouder en locoburgemeester Kajsa Ollongren werd vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. "Amsterdammers, ik weet dat ik al veel van jullie heb gevraagd. Jan is weg. Kajsa is weg. Maar je moet maar zo denken: jullie hebben de beste ambassadeurs in Den Haag."