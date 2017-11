Pechtold mist politieke moed bij linkse partijen

,,Als D66 in haar 50-jarig bestaan had gewacht op een meerderheid van socialistische, én linkse, én progressief liberale zetels, dan hadden we vijftig jaar aan de kant gestaan'', hield hij de ruim 1.200 leden voor. Voor zijn partij was 'weglopen geen optie'.



Van de uitgestoken hand van het kabinet richting oppositie was even niets te merken. Pechtold wil samenwerken met de oppositie, maar 'dan moeten ze wel een keer uit hun leunstoel komen'. Hij betreurt dat de onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie met GroenLinks zijn mislukt. ,,Maar niemand krijgt het volle pond.''



Pechtold beloofde vanuit de Tweede Kamer kritisch het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te zullen volgen. Tegen de D66-bewindslieden op de eerste rij: ,,Lach nog maar even. Makkelijk krijgen jullie het niet met ons.''



De D66-voorman wil dat het kabinet tempo gaat maken bij de uitvoering van de plannen. ,,Wanneer wordt de eerste kolencentrale gesloten?'' vroeg hij al.