Pechtold bracht D66 terug naar centrum van de macht

De cirkel is rond, vindt Alexander Pechtold. Toen hij in 2006 aantrad als leider van D66 lag de partij in puin. Met een schamele drie zetels in de oppositie na de eerste verkiezingen onder zijn leiding, bracht Pechtold de partij vorig jaar weer terug naar het centrum van de macht.



Toen hij dit voorjaar voor zichzelf de knoop doorhakte dat hij er mee wilde stoppen, hoopte hij het moment voor te zijn dat zijn houdbaarheidsdatum zou zijn verstreken. Helaas voor hem heeft hij net iets te lang gewacht: zowel zijn populariteit als die van D66 kwamen de laatste maanden in een glijvlucht naar beneden. Het gedoe over een appartement dat hij van een vriend had gekregen, zijn ex die de vuile was buiten hing in de Privé en kritiek bij zijn kiezers dat onder andere het referendum was weggegeven in de formatie. D66 betaalt altijd de prijs als het meeregeert. Dat kon ook Pechtold niet voorkomen.