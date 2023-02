Pechgeneratie heeft pech gehad: aan hoogte compensatie leenstelsel zal niets veranderen

update Verplichte aanschaf rekenmachi­ne van zo’n 110 euro onder de loep: 'Ouders onnodig op kosten gejaagd’

CDA en SP willen dat scholen ophouden met ieder jaar nieuwe eisen stellen aan rekenmachines die leerlingen mogen gebruiken. De Kamerleden René Peters (CDA) en Peter Kwint (SP) dienen daartoe woensdag een voorstel in tijdens een debat over digitalisering in het onderwijs. Zij rekenen op steun van een Kamermeerderheid.