Patiëntenfederatie: Hogere btw grote klap voor de zieken

Het lage btw-tarief geldt onder meer voor geneesmiddelen, voeding en hulpmiddelen. Daar moet nu nog 6 procent belasting over worden betaald. Het nieuwe kabinet wil dat naar 9 procent brengen, een belastingverhoging van 50 procent.



,,Geneesmiddelen gebruik je niet zomaar, net zomin als hulpmiddelen. Je hebt ook geen hoortoestel omdat je dat zo leuk vindt, maar omdat je dat nodig hebt. Ik roep de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op om in ieder geval dit punt uit het ontwerp regeerakkoord niet over te nemen'', stelt Dianda Veldman, directeur van de patiëntenorganisatie.



De verhoging van de btw op voeding is volgens haar een slecht signaal. ,,De overheid wil juist dat mensen zich bewust zijn van wat ze eten. Dat ze gezonde spullen eten. Dan moet je dergelijke voeding niet ineens extra in prijs verhogen'', aldus Veldman.