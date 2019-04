Pas in najaar besluit over weigeren niet-gevaccineerde kinderen op crèche

Heibel bij PVV Zeeland over ‘graai uit partijkas’ en ‘doodsbe­drei­gin­gen’

15:32 In de PVV-fractie van Zeeland is een fikse ruzie gaande rond de fractievoorzitter van de Provinciale Staten. De rest van de PVV aldaar heeft het vertrouwen opgezegd in fractieleider Peter van Dijk, onder meer omdat hij in de partijkas zou hebben ‘gegraaid’.