Partijen zoeken uitweg uit verhit stikstofdebat: ‘verzoeningscommissie’ moet rust terugbrengen

De partijen omarmen een oproep van oud-landbouwminister Cees Veerman om deze zomer een verzoeningscommissie in te stellen. De VVD is daarbij niet bereid om de stifstofdoelen naar beneden bij te stellen. ,,Die staan.” Maar de manier waarop die doelen gerealiseerd moeten worden, zijn wel bespreekbaar, zei ze op een vraag van CDA-fractieleider Pieter Heerma, die het plan van zijn partijgenoot aanhaalde. PVV-leider Geert Wilders ziet niks in het plan als de doelen niet worden bijgesteld. ,,Dan is dit een vernietigingscommissie.”

Bij partijen die te boek staan als ‘pro-boeren’ - naast de PVV ook BBB, Forum voor Democratie en SGP - klinkt felle kritiek op het kabinet en de stikstofplannen. Die zouden boeren tot wanhoop drijven, met de uitwassen als ongewenst gevolg. BBB-leider Caroline van der Plas herhaalde dat ze geweld en intimidatie van politici afkeurt en boeren oproept de wet niet te overtreden. ,,Ik heb beveiliging, ik heb protocollen, ik red me wel. Maar wie redt de boeren?”

Wanhoop groot

Volgens Van der Plas is ‘de wanhoop op het boerenerf groot’. ,,Ze worden als dierenbeulen en natuurvernietigers neergezet, uitgeknepen door supermarkten en banken.” D66-Kamerlid Jan Paternotte deed een beroep op Van der Plas om boeren gezamenlijk op te roepen om af te zien van de actie van maandag, waarin een groep boeren ‘het land plat wil leggen’. ,,U heeft meer gezag bij de boeren dan ik.”

Van der Plas zei dat al gedaan te hebben. ,,Het lijkt mij ook geen slim idee dat ik dat samen met u doe. De heer Paternotte en D66 werken bij boeren als een rode lap op een stier.” Ook zei ze ‘niet op commando’ acties af te gaan keuren. ,,Alsof Caroline een knop op de rug heeft, waar iedereen op kan drukken, en ik maar afstand moet nemen. Dat ga ik gewoon niet doen, ik ben er helemaal klaar mee.”

Zowel Paternotte als Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren, wil dat het kabinet kijkt naar het strafbaar stellen van mensen ‘die zich ophouden bij huizen van politici’, nadat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) meermaals door boze boeren thuis werd bezocht, net als CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Ook wil ze dat bekeken wordt of tractoren kunnen worden verboden als ‘middel om mee te demonstreren’.

Empathie

PVV-leider Geert Wilders verweet het Ouwehand dat ze ‘niet één woord van empathie richting de boeren’ richtte. Ouwehand zei dat eerder in het stikstofdebat wel te hebben gedaan. ,,Als je generaties lang ergens geboerd hebt, is het natuurlijk moeilijk om om te schakelen. Boeren is de tijd ontnomen waardoor ze nu haaks door de bocht moeten.” Opeenvolgende kabinetten, stelt Ouwehand, hebben ‘decennialang’ experts genegeerd die krimp van de veestapel ‘onvermijdelijk’ noemde. ,,De heer Wilders doet alsof met een paar brandnetels en een koe in de wei de natuur wel gered is.”

Premier Mark Rutte, die net terug is van de Navo-top in Madrid, en justitieminister Yesilgöz treffen een Tweede Kamer die eensgezind is over de excessen tijdens de protesten (die kunnen niet door de beugel), maar verdeeld over de aanloop, de context en de politieke afwikkeling.

Het debat gaat niet over het stikstofvraagstuk; een meerderheid van de Kamer wilde dat debat niet overdoen en eisen vooral actie van het kabinet. Tegen de intimidatie bij politici thuis en op sociale media, tegen snelwegblokkades en brandstichting. De afgelopen dagen escaleerde de demonstraties op diverse plekken volledig, werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk, ook zijn voertuigen weggeschoven door tractoren. In Apeldoorn moest de burgemeester gisteravond een noodverordening afkondigen om te voorkomen dat boeren op tractoren naar het politiebureau zouden komen waar actievoerders in de cel zaten.

Volledig scherm De politie heeft de toegang naar Apeldoorn vanaf de snelweg A1 woensdag afgesloten om demonstrerende boeren tegen te houden. De boeren waren onderweg naar een politiebureau waar actievoerders in de cel zitten. © ANP

Volledig scherm Politiepost bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD). © ANP