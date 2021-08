Partijen willen niet-gevaccineerden zelf laten betalen voor toegangstest, critici hekelen ‘prikdrang’

Vorige week besloot het kabinet dat het hoger onderwijs na de zomervakantie zonder anderhalve meter afstand kan beginnen, maar verder blijft de voet nog even op de rem. Nachthoreca en evenementen moeten langer geduld hebben, omdat nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn en dus nog (ernstig ziek) kunnen worden.

Vanaf 20 september wordt de 1,5 meter voor de hele samenleving losgelaten als de coronacijfers het toelaten. Ook het thuiswerkadvies vervalt dan, net als de mondkapjesplicht in trein, tram, metro en bus. ,,Wel moet er bij klachten getest blijven worden, moet je thuis blijven bij klachten en moet er voldoende geventileerd worden”, zei demissionair premier Mark Rutte vorige week tijdens de coronapersconferentie. Op 1 november (‘een datum in potlood’) zouden dan alle maatregelen overboord kunnen.

Vaccinatiedwang?

Rutte en De Jonge zitten wel in de maag met de vaccinatiediscussie. Nederland heeft steeds gezegd dat de coronaprik vrijwillig is, maar bewindspersonen zien ‘dilemma's waarover gesproken moet worden’: ,,Hoe om te gaan met vrijheden in een samenleving waarin een groot deel is gevaccineerd, en een klein deel nog niet”, zei De Jonge eerder. ,,Mag de vrijheid van de één om zich niet te laten vaccineren, de vrijheid beperken van de groep die dat al wel heeft gedaan? En mag je verwachten dat mensen zelf bijdragen aan de kosten voor toegangstesten als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren? Het kabinet vindt overigens van wel.” Een precies bedrag is vooralsnog niet bekend.

Volgens de rekenmeesters van het RIVM zijn straks circa 1,8 miljoen mensen niet gevaccineerd en dus vatbaar voor het coronavirus. Dat kan leiden tot ongeveer 20.000 nieuwe ziekenhuisopnames.

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt - net als het CDA - dat er vanaf oktober een eigen bijdrage gevraagd kan worden voor een toegangstest, omdat iedereen dan al lang en breed de kans heeft gehad om zich volledig te laten inenten. ,,Al moet het wel om een redelijk bedrag gaan”, vindt CDA-Kamerlid Harry van der Molen in het debat. ,,Je moet ook denken aan mensen met een kleine portemonnee.”

Eigen bijdrage

Maar diverse fracties beschouwen dat als een verkapte vaccinatieplicht. FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen zegt: ,,We krijgen mails van mensen die het beschouwen als drang, omdat ze niet elke keer zo’n test kunnen betalen.” CU-Kamerlid Mirjam Bikker vreest voor ‘een tweedeling’, SGP-leider Kees van der Staaij spreekt van een ‘oneigenlijke financiële prikkel die mensen tot vaccineren moet bewegen’.

PVV-leider Geert Wilders is feller: ,,We moeten juist stoppen met maatregelen, er liggen 200 mensen op de IC, negentig procent heeft immuniteit. En dan moeten mensen betalen voor een test? Dat is pure drang.” Ook SP-Kamerlid Lilian Marijnissen vindt dat Nederland zo ‘sluipenderwijs naar vaccinatiedrang’ beweegt.

Paternotte bestrijdt dat: ,,Vaccineren is een vrije keuze in Nederland. Maar dat betekent niet dat die keuze ook vrijblijvend is, zo’n keuze heeft effect. Je kunt anderen besmetten. Er komt verantwoordelijkheid bij.” De PvdA is kritisch over het ‘wensdenken’ van het kabinet: ,,Het kabinet hint op versoepelingen terwijl de R nog in de maand moet komen en de R-waarde zal stijgen, terwijl achterstanden in de zorg er nog steeds zijn en een deel van de mensen nog niet gevaccineerd is”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Een aantal partijen wil ook opheldering over de Formule 1-race van Zandvoort begin september. Bezoekers kunnen daar overnachten op een nabijgelegen camping, terwijl grote muziekfestivals niks kunnen organiseren. ,,Ik kan niet uitleggen waarom dit evenement, met camping, wel kan doorgaan en een cultureel evenement niet”, aldus Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks).

