Pakistan boos op Nederland om cartoonwedstrijd Wilders

,,Diepe zorg is overgebracht over deze moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen'', aldus het Pakistaanse ministerie in een verklaring.



Pakistan spreekt van een 'verschrikkelijk en schandelijk plan'. De Pakistaanse ambassadeur in Den Haag heeft opdracht gekregen om dit ook aan te kaarten. Het land wil hulp van andere islamitische landen en de kwestie bij de Verenigde Naties onder de aandacht brengen.



Duizenden mensen gingen vrijdag in Islamabad de straat op om te protesteren tegen de wedstrijd. Daarbij werden onder meer foto's van Geert Wilders en de Nederlandse vlag verbrand.