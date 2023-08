Pakistaanse oud-cricketprof bedreigde Wilders en wordt vervolgd, meer zaken ‘in onderzoek’

Wilders is dinsdag wel bij de rechtszitting op Schiphol en zal gebruikmaken van het spreekrecht voor slachtoffers. Latif wordt verdacht van bedreiging, opruiing en het uitlokken van moord. De ex-cricketprof plaatste in 2018 een video online, waarin hij een prijs van ruim 20.000 euro op het hoofd van de PVV-leider zette.

Deze bedreiging was een reactie op het plan van Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Latif was een professionele cricketspeler tot 2017, toen hij voor vijf jaar geschorst werd vanwege manipulatie van de sport in ruil voor geld.

Latif noch zijn advocaat is aanwezig, de verdachte verblijft nog in Pakistan. Vier jaar geleden deed het OM een verzoek om hem te ondervragen, maar dat liep op niets uit. Nederland heeft geen structurele juridische samenwerking met Pakistan, waardoor vervolging in de praktijk lastig is. Omdat Latif herkenbaar in beeld was toen hij zijn bedreiging uitte, kan het OM de zaak toch doorzetten.

Wilders krijgt nog regelmatig doodsbedreigingen uit Pakistan. ,,Het is goed dat ze nu deze cricketprof aanpakken”, zegt de PVV-leider tegen deze nieuwssite. ,,Het kan niet zomaar dat je 20.000 euro op iemands hoofd zet, dat zou meer mensen vogelvrij verklaren; alsof je zomaar mag oproepen om iemand te vermoorden.” Wel zegt de PVV-leider te hopen dat ook andere Pakistaanse mannen vervolgd zullen worden: ,,De religieuze leider Jalali en de politieke voorman Rizvi hebben fatwa’s over mij uitgesproken en roepen wereldwijd op om mij te vermoorden. Zij moeten ook vervolgd worden.”

Een woordvoerder van het OM in Den Haag zegt dat de andere zaken ‘nog in onderzoek zijn’. Details over verdere vervolging kan het OM niet geven. ,,We bekijken alles wat er aan meldingen binnenkomt, en na een strafbare bedreiging volgt er onderzoek.”

De aankondiging van de cartoonwedstrijd leidde tot een stroom aan doodsbedreigingen aan het adres van Wilders uit meerdere landen. In 2021 kreeg een andere man uit Pakistan tien jaar cel van de Haagse rechtbank wegens het voorbereiden van een aanslag op Wilders. Deze man verbleef destijds in Den Haag, hij had een filmpje opgenomen waarin hij zijn actie aankondigde. Wilders zou onthoofd moeten worden in de Tweede Kamer, was zijn boodschap.

Tijdens de slachtofferverklaring zal Wilders dinsdag beschrijven wat de gevolgen zijn van zulke doodsbedreigingen: ,,Ik heb er iedere dag last van, ik zal inzicht geven in wat het betekent voor je leven.”

