Pakistaan (37) vervolgd voor uitlokking moord omdat hij 21.000 euro op het hoofd Geert Wilders zette

Het OM vervolgt een 37-jarige Pakistaan, omdat hij in 2018 een geldbedrag van 21.000 euro op het hoofd zette van een Kamerlid. PVV-leider Geert Wilders laat op Twitter weten dat de bedreiging aan hem gericht was. De Pakistaan lokte met het geldbedrag en een filmpje een mogelijke moord uit, vindt het Openbaar Ministerie.

Ook wordt de man verdacht van opruiing en bedreiging. Hij verblijft nog in Pakistan, maar het Nederlandse OM heeft een rechtshulpverzoek ingediend om hem naar Nederland te krijgen. Het is nog onzeker of Pakistan daaraan meewerkt. Vooralsnog heeft het land nog niet gereageerd, laat het OM weten.

Volgens Wilders gaat het om de bekende cricketspeler Khalid Latif. Vier jaar geleden deed Nederland al eens een verzoek om hem te ondervragen in dezelfde zaak. Latif was een top-cricketspeler, maar werd in 2017 voor vijf jaar geschorst wegens spot-fixing. Dat is wanneer een speler een bepaald deel van een wedstrijd naar zijn hand zet, waarop gegokt kan worden, zoals bijvoorbeeld uitslaan bij cricket.

Meer bedreigingen uit Pakistan

In 2021 werd een andere Pakistaan in Nederland veroordeeld tot tien jaar cel, omdat hij een aanslag op Wilders voorbereidde. Hij was boos omdat Wilders in 2018 een cartoonwedstrijd met islamitische cartoons wilde organiseren. Daarom moest Wilders worden onthoofd in het Tweede Kamergebouw, vond de man.

Ook nu krijgt Wilders nog regelmatig doodsbedreigingen uit Pakistan. Op zijn Twitteraccount deelt hij zondag en maandag meerdere bedreigingen. Volgens het OM is het over het algemeen erg moeilijk om bedreigers aan te pakken als zij hun bericht sturen vanuit een land waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft.

‘Om te beginnen vinden de meeste bedreigingen onder pseudoniem plaats via sociale media', staat in een persbericht van het OM. ‘Welk persoon aan een sociale media-account is gekoppeld, valt alleen te achterhalen via de sociale media-bedrijven. Die werken soms wel, maar soms ook niet mee. Vervolgens moet in de meeste gevallen in het land van verdachten nader onderzoek plaatsvinden om te verifiëren dat deze persoon ook het bericht geplaatst heeft. Een account kan bijvoorbeeld gehackt zijn.’

In dit specifieke geval was de verdachte wel te traceren, omdat het om een in India en Pakistan bekend persoon gaat. De Nederlandse politie heeft hem op beelden herkend. De verdachte staat op 29 augustus terecht.

