Overheid strijkt vooral de lusten van de lage rente op

De schatkist profiteert al jaren van een extreem lage rente, maar het kabinet laat de belastingbetaler slechts mondjesmaat in dat feest meedelen. Consequent is de wetgever al helemaal niet.

De rentelasten voor de overheid blijven maar dalen, en het einde is nog lang niet in zicht. Maakte minister van Financiën Wopke Hoekstra in 2018 nog 5,9 miljard euro over aan rentebetalingen, dit jaar gaat hij uit van 5,3 miljard en volgend jaar zelfs van ‘slechts’ 4,7 miljard euro, zo staat te lezen in de Miljoenennota. Ter vergelijking: in 2009 was de overheid nog 9,6 miljard euro kwijt aan de nationale schuld.

De oorzaak van die spectaculaire daling is de lage rente. Elk jaar moet Hoekstra een deel van de staatsschuld van circa 400 miljard euro opnieuw financieren. Dat doet hij door staatsobligaties uit te geven. Doordat de rente al tijden zeer laag is, kan hij een steeds groter deel van die staatsschuld steeds voordeliger wegzetten in de markt. Sterker nog: op alle obligaties die de staat momenteel uitzet, zelfs die met een looptijd van dertig jaar, krijgt Hoekstra inmiddels geld toe. Hierop is de rente negatief.

Meeprofiteren

Je zou misschien verwachten dat Nederlanders die zelf bij de overheid lenen van die negatieve rente meeprofiteren. Maar dat blijkt vaak niet het geval. De rente op studieleningen staat bijvoorbeeld voor veel (ex-)studenten al een tijd vast op 0 procent. Doordat de staat zelf geld toe krijgt op leningen is het gevolg dat zij momenteel extra verdient op de leningen die zij aan studenten verstrekt.

De 21-jarige economiestudent Florian van Leeuwen berekende onlangs dat studenten inmiddels 121 miljoen euro ‘te veel’ aan rente hebben betaald. Hij wil dat geld terug, maar maakt weinig kans: in de wet is namelijk vastgelegd dat de rente op studieleningen nooit onder de 0 kan uitkomen, ook niet als de rente op staatsleningen nog verder de min induikt.

Geld toe

Ook belastingbetalers profiteren nauwelijks van de lage rentestand. Wie bijvoorbeeld te laat is met betalen, krijgt van de fiscus een verhoogde aanslag opgelegd, omdat de staat rente ‘misloopt’. Deze invorderingsrente bedraagt volgens de Belastingdienst nog altijd 4 procent. Hoewel de dienst stelt dat invorderingsrente ‘geen boete’ is, ligt het percentage fors hoger dan de staat zelf betaalt.

Doordat de overheid verdient aan schulden, zou je de stelling aan kunnen gaan dat laatbetalers juist geld toe zouden moeten krijgen. Maar daar begint het kabinet niet aan. Volgens staatssecretaris Menno Snel leidt een soortgelijke gedachtegang ertoe dat huizenbezitters die een negatieve hypotheekrente betalen – zoals in Denemarken al het geval is – in plaats van belastingaftrek zouden moeten bijbetalen. ,,Ik denk niet dat we dat gaan doen”, zei hij op Prinsjesdag.

Inconsequent

Toch is de lage rente voor het kabinet juist wél weer reden om ondernemers vanaf 2020 een voordeeltje af te pakken. Zij krijgen nu nog vier procent korting als ze de verschuldigde winstbelasting (vpb) in één klap vooruitbetalen. Het argument om deze betalingsvermindering af te schaffen luidt dat de korting ‘veel hoger is dan de marktrente’, zo staat in de Miljoenennota. Onnavolgbaar? Staatssecretaris Menno Snel meent van niet: ,,In mijn hoofd is dat niet inconsequent.”