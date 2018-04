Overal opdraven en zwoegen, hou dat als Kamerlid eens vol

Twee weken geleden legde SP-Kamerlid Nine Kooiman haar werk neer. Zij vond haar drukke baan niet meer te combineren met de opvoeding van haar kind. ,,Over vier jaar wil ik mijn zoontje niet hoeven aankijken met de gedachte: wat heb ik veel van je gemist.''



PvdA-voorman en oud-minister van emancipatie Lodewijk Asscher vindt dat de hele Tweede Kamer zich achter de oren moet krabben. ,,We moeten het anders organiseren, het werk beter planbaar maken. Als we willen dat de politiek aantrekkelijk blijft voor mensen, moet het wel te combineren zijn met een gezin.''



Daarentegen vindt CDA-leider Sybrand Buma het aan Kamerleden zelf om de balans tussen werk en privé te bewaken. Hij kan 'heel moeilijk beantwoorden' of parlementariërs teveel uren maken. ,,Het is een zwaar vak. Dat is geen mening, maar een feit. Voor sommigen kan dat een probleem opleveren, maar dat zal nooit veranderen, want dat is de aard van dit werk."