Over de ‘fucking’ linkse fusie en waarom het kabinet het niet over racisme wil hebben

Klachten over machtsmis­bruik en pestgedrag zorgen voor breuk in D66 in Europees Parlement

Een integriteitskwestie rond D66-Europarlementariër Samira Rafaela heeft tot een breuk geleid met haar enige partijgenoot in het Europees Parlement. Medewerkers hebben hun beklag gedaan over machtsmisbruik en pestgedrag door Rafaela. Daardoor gaan delegatieleider Sophie in ‘t Veld en Rafaela elk hun eigen weg, bevestigen bronnen na berichtgeving van NRC.

13 mei