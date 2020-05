Oud-premier Balkenende hoopt dat kabinet snel perspectief kan bieden

Toekomst­plan Kamerleden 50Plus op straat, Krol krijgt veel macht

1 mei Een brief van alle Tweede Kamerleden, inclusief Henk Krol, met voorstellen over de toekomst van 50Plus is op straat beland. De partijleider krijgt daarin veel macht binnen de ouderenpartij. Toch is nog steeds onzeker of Krol wil blijven na alle ruzies, al lijkt het daar wel op.