Oud-minister Hirsch Ballin moet getuigen in zaak Julio Poch

Klaas Dijkhoff reist het land door om kritiek in te winnen op eigen partij

22 juni Met een essay over liberalisme in de hand, trok Klaas Dijkhoff de afgelopen weken langs zaaltjes met lokale VVD’ers. Om zijn imago als lolbroek-met-proefballonetjes bij te stellen. En om discussie op gang te brengen in een partij die een ‘applausmachine’ is geworden.