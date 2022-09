Oud-minister Dijsselbloem wilde gaswinning niet te snel terugdringen

Waarschuwing

,,Ik was er echt chagrijnig over’’, aldus Dijsselbloem. ,,We kwamen erachter dat de kennis over aardbevingen en de risico’s van gaswinning zeer beperkt was. Daarom ging het SodM zelf rekenen, maar dat behoorde niet tot hun takenpakket. Het is onthutsend dat we wel studies hadden over bodemdaling maar niet over bevingen.’’ Omdat onder ander TNO en het KNMI met andere adviezen kwamen, kon het kabinet het SodM-advies ook niet wegen. Ook was dat advies volgens Dijsselbloem niet heel gedetailleerd. Zo werd niet onderbouwd hoeveel de winning omlaag moet en hoe snel dan. ,,Daarom stelde Kamp voor extra onderzoeken te laten uitvoeren en ik heb hem daarin gesteund.’’



Hoewel er een waarschuwing lag, ging de gaswinning in 2013 ineens fors omhoog naar 54 miljard kuub. Dijsselbloem werd daardoor verrast in het najaar van dat jaar. Het was volgens hem logisch geweest om de winning op hetzelfde niveau te houden als het jaar daarvoor, in afwachting van de onderzoeken die waren uitgezet. ,,Dat is niet gebeurd.’’ Hij zegt niet te weten wie daar het besluit over heeft genomen.