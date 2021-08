Oud-advocaat onder vuur na datalek KvK, privéadressen van Kamerleden op straat

Door een fout van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn privéadressen van 1800 bestuurders van verschillende organisaties gelekt aan een oud-advocaat. De instantie vraagt de gedupeerden het te melden als er ongewone activiteiten zijn rond hun woning, staat in een brief die op sociale media circuleert.

Diverse gedupeerden van het datalek willen aangifte doen tegen de oud-advocaat, bevestigt de KvK tegen deze nieuwssite na berichtgeving door RTL Nieuws. Mogelijk volgt er één gezamenlijke aangifte, maar daarvoor moet eerst meer onderzoek gedaan worden, stelt een woordvoerster van de KvK. ,,Wij betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren. Wij hebben zo snel mogelijk actie ondernomen en contact opgenomen met de advocaat.”

Volgens de nieuwszender gaat het onder meer om gegevens van Kamerleden van D66, GroenLinks en BIJ1. Een woordvoerder van BIJ1 bevestigt dat partijleider Sylvana Simons een brief heeft ontvangen van de KvK, waarin staat dat gegevens van haar zijn gelekt. De partijen hebben Kamervragen gesteld over hoe dat kon gebeuren.

Uitgeschreven als advocaat

De Kamer van Koophandel bevestigt dat het om de adressen van ‘een breed scala’ aan politici en bestuurders van maatschappelijke organisaties gaat. Privéadressen van bestuurders en andere functionarissen die in het Handelsregister staan zijn niet openbaar.

Maar justitie, advocaten, notarissen of deurwaarders kunnen deze gegevens met speciale toestemming wel opvragen. De KvK legt uit dat de voormalige advocaat de gegevens had opgevraagd nadat hij zich had uitgeschreven als advocaat, en dit dus eigenlijk niet mocht.

Toestemming ingetrokken

Quote Ik vind het zorgelijk dat iemand zo lang toegang kan hebben tot gegevens, ook als deze persoon geen kwaad in de zin heeft Ama Boahene, gedupeerde en voorzitter Landelijke Studentenvakbond. De toestemming om privéadressen op te vragen is voor de bewuste oud-advocaat ingetrokken. Hij heeft de KvK schriftelijk gemeld alle gegevens te hebben vernietigd, maar de instantie geeft aan geen verdere mogelijkheden te hebben om dit te controleren. Er is een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



De KvK ontdekte na de blunder dat meer uitgeschreven oud-advocaten nog autorisatie hadden om privéadressen op te vragen. Het gaat in totaal om 164 voormalige raadslieden. In 92 gevallen is ook na uitschrijving gebruikgemaakt van de toestemming om adressen op te vragen, maar de KvK onderzoekt nog of dit door de advocaten zelf is gebeurd of door kantoren waarvoor zij werkten. ,,Ze hebben de oude autorisatie waarschijnlijk vanuit beroepsbeoefening gebruikt. Dit zijn we nu aan het controleren”, aldus de woordvoerster.

Reacties

Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, bevestigt dat ook haar adresgegevens en die van medestudenten op straat zijn komen te liggen. Boahene is door de KvK per brief geïnformeerd en wordt gevraagd om ‘ongewone activiteiten’ rondom het privéadres te melden.

,,Dit is geen leuk bericht”, reageert Boahene op het datalek. Ze heeft geen idee waarom de gegevens van leden van de Landelijke Studentenvakbond zijn opgevraagd. ,,Ik vind het zorgelijk dat iemand zo lang toegang kan hebben tot gegevens, ook als deze persoon geen kwaad in de zin heeft.”



Ook bij Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks, zijn adresgegevens van huidige leden en oud-leden opgevraagd en gelekt. ,,We balen ontzettend dat er zo’n fout is gemaakt door de Kamer van Koophandel”, reageert woordvoerster Hiske Scholtens. ,,We gaan ervan uit dat er niks geks is gebeurd met onze data. We houden de situatie goed in de gaten.”

Kamerleden

Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, noemt het lek ‘echt zorgelijk’. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken schrijft op Twitter dat ze de zaak hoog opneemt. ,,Dit is geen gewoon datalek, maar een falende procedure in een publiek register dat juist bedoeld is om vertrouwen te bieden in het zakelijk verkeer!” Sylvana Simons, partijleider van BIJ1, schrijft dat het al langer rommelt bij de KvK en dat ze er een debat over wil.

Quote We balen ontzettend dat er zo’n fout is gemaakt door de Kamer van Koophandel Hiske Scholtens, woordvoerster Dwars.

Politiek activistisch

De normale gang van zaken is dat als je als advocaat stopt, je schriftelijk de autorisatie bij de Kamer van Koophandel laat intrekken, legt de KvK uit. ,,Het is duidelijk dat onze controle op dit punt beter moet en daarom treffen we versneld maatregelen om dit te voorkomen.”

Zo heeft de KvK de gebruikersvoorwaarden die horen bij de autorisaties al aangescherpt. ,,We hebben alle autorisaties van advocaten die toegang hadden tot niet openbare privéadressen gecheckt en ingetrokken als zij niet meer ingeschreven stonden bij de Orde van Advocaten.”

Daarnaast gaat de KvK alle beroepsgroepen met toegang tot niet openbare gegevens controleren. Vanaf nu zullen alle autorisaties structureel, periodiek gecontroleerd gaan worden. ,,We gaan met de beroepsgroepen in gesprek over de vraag hoe we elkaar kunnen helpen dit zo goed mogelijk op te lossen”, besluit de KvK.

