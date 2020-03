Oproep minister: ‘Er is voedsel genoeg! Laat wat over in de schappen voor anderen’

,,Hamsteren is écht niet nodig’’, zegt Schouten vrijdagmiddag. ,,Wij staan in nauw contact met de supermarkten. Er is echt genoeg voedsel aanwezig in Nederland. Er wordt ook steeds aangeleverd. U kunt dus gewoon de normale boodschappen doen, en misschien is het ook wel goed om wat over te laten in de schappen voor anderen.’’



Dat de supermarktschappen her en der toch leeg raken, komt omdat veel Nederlanders wél zijn gaan hamsteren. Zo wordt op veel plekken houdbaar eten ingeslagen, zoals pasta, soep en groenten in blik. ,,We zien nu eigenlijk een soort Kerstdrukte, er is een boodschappenpiek’’, zegt Schouten. ,,Daardoor is het logistiek soms lastig om alles op tijd op de goede plek te krijgen. Maar dat betekent niet dat er tekorten zijn. Er is geen enkele noodzaak om te hamsteren.’’