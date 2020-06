Oppositie woest: ‘Kabinet gooit rapport Remkes over stikstof de prullenbak in’

Het stikstofrapport van de commissie Remkes zorgde vandaag voor een emotioneel en bitter debat in de Tweede Kamer. Volgens de oppositie neemt het Kabinet Remkes’ aanbevelingen totaal niet serieus en wordt diens commissie in twee A4-tjes afgeserveerd.

,,Volgens mij lijkt iedereen wel boos vanmorgen”, verzuchtte voorzitter Khadija Arib halverwege het Kamerdebat over het eindrapport van het AdviesCollege Stikstofproblematiek. En toen moest haar clash later in de ochtend met Thierry Baudet van Forum voor Democratie nog volgen.

In het vorige week gepresenteerde document levert de commissie van VVD-coryfee Johan Remkes forse kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Die gaan lang niet ver genoeg en zijn veel te vrijblijvend, aldus Remkes, die vreest dat de rechter de politiek opnieuw terugfluit.

GroenLinks-kamerlid Laura Bromet zette meteen bij de start al de toon. Zij beklaagde zich bij voorzitter Arib dat minister Carola Schouten (Landbouw) de kabinetsreactie op het rapport van Remkes woensdagavond om 23.15 uur naar de Tweede Kamer had gestuurd, minder dan twaalf uur voor het debat. ,,Hoe kunnen wij dan als Tweede Kamer goed ons werk doen?” stelde Bromet. ,,Ik probeer me altijd grondig voor te bereiden. Dit kan echt niet.”

Ook Schoutens brief zelf zorgde voor ergernis, allereerst de slechts twee A4-tjes tellende reactie. ,,Remkes presenteerde een advies van 175 pagina's. Als reactie komt het kabinet met anderhalf A4-tje met drie minipuntjes”, sneerde Bromet. Ook de inhoud kon een flink deel van de Tweede Kamer niet bekoren. De oppositie stelt dat het kabinet vrijwel geen van Remkes adviezen opvolgt.

Volgens de PvdA is de brief niet minder dan een schoffering. ,,Remkes is niet zomaar een commissie, het is een breed samengestelde club met zwaargewichten van vele kanten”, zei William Moorlag. ,,En dan stuurt het kabinet een brief van twee kantjes.” De sociaal-democraat wijst er op dat de commissie maar liefst vijftig aanbevelingen deed. ,,Wat vindt de minister daarvan? De commissie heeft het wel verdiend dat de minister daar op ingaat.”

Met name D66 en CDA kregen er van langs van de oppositie. D66 omdat de partij altijd kritisch was op de stikstofaanpak van het kabinet, maar in het debat een opvallend milde toon aansloeg. Volgens SP’er Frank Futselaar is zijn D66-collega Tjeerd de Groot ‘getemd’ door de andere coalitiepartijen. ,,De Groot probeert een olifant kreukvrij achter het behang te plakken,” sneerde PvdA’er Moorlag.

Zelf zag D66'er De Groot het anders. ,,In tien jaar tijd investeren we 6 miljard euro in de natuur en 1,5 miljard euro in de reductie van het aantal dieren. U kunt niet ontkennen dat dat geen grote stappen zijn.”

Volgens de VVD betekent een korte brief ‘niet automatisch dat daar niks in staat’. Mark Harbers stelde dat het kabinet wel degelijk op twee belangrijke punten naar Remkes luistert. ,,Het kabinet wil met een drempelwaarde voor de bouw komen, zodat bouwprojecten weer door kunnen. Ook wordt ingezet op meer innovatie in de landbouw.”

Ook het CDA betwistte dat het rapport in de spreekwoordelijke la wordt gestopt. ,,Van een inspanningsverbintenis gaat het kabinet naar een resultaatsverplichting. Dat zijn geen kleine puntjes, dat is huge!” meende Jaco Geurts.

Daar moesten GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en de SP het mee doen. De druiven waren duidelijk zuur, ondanks dat ook CDA en VVD aangaven dat het kabinet op alle aanbevelingen van Remkes dient in te gaan. ,,Het landbouwdebat is al jaren zo gepolariseerd”, klaagde Bromet (GroenLinks). ,,Daardoor wordt er niks bereikt en zit ik in feite mijn tijd te verdoen. Dan komt een breed samengestelde commissie met een advies, wordt het advies in de prullenbak gegooid.” Volgens het Kamerlid heeft ze collega-kamerleden als SP’er Futselaar zelden zo boos gezien. ,,Dat is geen goedkoop effectbejag.”

